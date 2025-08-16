«Для меня он живой»: Раиса Рязанова не смирилась со смертью единственного сына
Актриса Раиса Рязанова после смерти сына ежедневно вспоминает о нем о плачет
Народная артистка России Раиса Рязанова в интервью aif.ru призналась, что до сих пор не смирилась со смертью единственного сына. По ее словам, боль утраты так и не утихла: все пять лет она каждый день вспоминает о нем и плачет.
Звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала, что силы жить ей придает поддержка друзей и коллег сына. Они вместе собираются на кладбище, чтобы почтить его память.
«Мне говорят: «Ты себя мучаешь». А как эти мысли убрать? Как?! Для меня он живой, — поделилась артистка. — Памятник поставила ему, друзья его пришли. Сели на бордюрчик, выпили. Сигаретку ему оставили, стаканчик с хлебушком. Я положила черный, сын такой любит. Анекдоты потравили. Все житейское. Я благодарна Данькиным друзьям, коллегам по театру, они меня навещают, мы общаемся и его вспоминаем. Так и живу».Напомним, Данила Перов скончался на 52-м году жизни из-за оторвавшегося тромба. Его смерть стала тяжелым ударом для 80-летней актрисы. Известно, что переживания сильно отразились на ее здоровье.