«Для меня он живой»: Раиса Рязанова не смирилась со смертью единственного сына

16 августа 2025, 15:47

Актриса Раиса Рязанова после смерти сына ежедневно вспоминает о нем о плачет

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Раиса Рязанова в интервью aif.ru призналась, что до сих пор не смирилась со смертью единственного сына. По ее словам, боль утраты так и не утихла: все пять лет она каждый день вспоминает о нем и плачет.





Звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала, что силы жить ей придает поддержка друзей и коллег сына. Они вместе собираются на кладбище, чтобы почтить его память.

«Мне говорят: «Ты себя мучаешь». А как эти мысли убрать? Как?! Для меня он живой, — поделилась артистка. — Памятник поставила ему, друзья его пришли. Сели на бордюрчик, выпили. Сигаретку ему оставили, стаканчик с хлебушком. Я положила черный, сын такой любит. Анекдоты потравили. Все житейское. Я благодарна Данькиным друзьям, коллегам по театру, они меня навещают, мы общаемся и его вспоминаем. Так и живу».