«Для меня ты — настоящая королева»: Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о новом романе

28 июня 2025, 14:23

Анастасия Волочкова подогрела слухи об отношениях с Георгием Иващенко на шоу

Анастасия Волочкова (Фото: «Радио 1»)

Анастасия Волочкова, заявившая об отсутствии достойного ее избранника, подогрела слухи о новом романе. На недавнем шоу балерины «Одержимость» продюсер Георгий Иващенко публично признался ей в чувствах. Об этом сообщает «СтарХит».





Георгий Иващенко не только поддержал знаменитость на мероприятии, но и вручил ей корону конкурса «Королева Москвы и Московской области», назвав самой главной балериной страны.





«Настя, страна наградила тебя званием заслуженной артистки России, а для меня ты — настоящая королева. Я долго думал, как подкрепить мое отношение к тебе. И вот сегодня хотел бы присвоить тебе почетный титул. <…> Так что с сегодняшнего дня Настя — королева русского балета», — отметил продюсер.