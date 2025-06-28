«Для меня ты — настоящая королева»: Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о новом романе
Анастасия Волочкова подогрела слухи об отношениях с Георгием Иващенко на шоу
Анастасия Волочкова, заявившая об отсутствии достойного ее избранника, подогрела слухи о новом романе. На недавнем шоу балерины «Одержимость» продюсер Георгий Иващенко публично признался ей в чувствах. Об этом сообщает «СтарХит».
Георгий Иващенко не только поддержал знаменитость на мероприятии, но и вручил ей корону конкурса «Королева Москвы и Московской области», назвав самой главной балериной страны.
«Настя, страна наградила тебя званием заслуженной артистки России, а для меня ты — настоящая королева. Я долго думал, как подкрепить мое отношение к тебе. И вот сегодня хотел бы присвоить тебе почетный титул. <…> Так что с сегодняшнего дня Настя — королева русского балета», — отметил продюсер.
В ответ Волочкова назвала себя «примой-балериной всея Руси» и отметила, что Иващенко уже является ее королем.
Ранее Анастасия Волочкова раскрыла свои требования к мужчине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».