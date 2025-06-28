Ксения Бородина и Николай Сердюков улетели в свадебное путешествие
Ксения Бородина и Николай Сердюков улетели в свадебное путешествие на Алтай
Молодожены Ксения Бородина и Николай Сердюков отправились в свадебное путешествие на Алтай. Именно там около года назад влюбленные встретились на съемках телешоу и закрутили роман.
«Алтай — мое место силы. Место, где родилась наша любовь», — подписала знаменитость кадры в своем блоге.
Супруги посетили живописные места, приготовили уху на костре, а также слушали живую музыку.
Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков организовали пышную свадьбу 23 июня 2025 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».