28 июня 2025, 08:14

Ксения Бородина и Николай Сердюков улетели в свадебное путешествие на Алтай

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Молодожены Ксения Бородина и Николай Сердюков отправились в свадебное путешествие на Алтай. Именно там около года назад влюбленные встретились на съемках телешоу и закрутили роман.







«Алтай — мое место силы. Место, где родилась наша любовь», — подписала знаменитость кадры в своем блоге.