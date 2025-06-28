Ксения Бородина и Николай Сердюков улетели в свадебное путешествие

Ксения Бородина и Николай Сердюков улетели в свадебное путешествие на Алтай
Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Молодожены Ксения Бородина и Николай Сердюков отправились в свадебное путешествие на Алтай. Именно там около года назад влюбленные встретились на съемках телешоу и закрутили роман.



«Алтай — мое место силы. Место, где родилась наша любовь», — подписала знаменитость кадры в своем блоге.

Супруги посетили живописные места, приготовили уху на костре, а также слушали живую музыку.

Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков организовали пышную свадьбу 23 июня 2025 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Екатерина Коршунова

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