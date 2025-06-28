Звезда шоу «Голос» Акмаль сделал предложение своей девушке в Италии

28 июня 2025, 10:57

Акмаль с невестой Александрой (Фото: Инстаграм* @akmalsvami)

Звезда проекта «Голос» Акмаль сделал предложение своей возлюбленной спустя четыре года отношений. Об этом он сообщил в своем блоге.





21-летний исполнитель вместе со своей девушкой Александрой провел отпуск в Италии. Во время поездки на катере по озеру Комо Акмаль сделал предложение избраннице.





«Десять дней как жених и невеста», — подписал ролик певец.