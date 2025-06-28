Звезда шоу «Голос» Акмаль сделал предложение своей девушке в Италии

Акмаль с невестой Александрой (Фото: Инстаграм* @akmalsvami)

Звезда проекта «Голос» Акмаль сделал предложение своей возлюбленной спустя четыре года отношений. Об этом он сообщил в своем блоге.



21-летний исполнитель вместе со своей девушкой Александрой провел отпуск в Италии. Во время поездки на катере по озеру Комо Акмаль сделал предложение избраннице.

«Десять дней как жених и невеста», — подписал ролик певец.

Фото: Инстаграм* @akmalsvami

Примечательно, что отношения музыканта однажды удивили Ольгу Бузову. На съемках шоу весной этого года она недоумевала, почему парень до сих пор не сделал возлюбленной предложение.

*Запрещен в РФ

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