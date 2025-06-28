Один из богатейших людей в мире Безос потратил на свою свадьбу десятки миллионов долларов
Свадьба миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес в Венеции обошлась примерно в 50 млн долларов, передает телеканал CNBC.
По словам президента регионального правительства Венето, в состав которого входит Венеция, Луки Дзайя, на свадьбу и мероприятия, сопутствующие ей, потребовалось 47-56 млн долларов. При этом точные детали по организации трехдневного мероприятия держатся в секрете.
На свадьбу приглашены около 200 знаменитостей и представителей бизнес-элиты, в том числе дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка Трамп и ее муж, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и несколько членов семьи Кардашьян.
Примечательно, что против громкого торжества выступили сотни жителей Венеции.
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