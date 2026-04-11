Назван гонорар Лепса за выступление в цирке
Народный артист России Григорий Лепс 17 апреля даст сольный концерт в Тульском цирке. Об этом информирует агентство «Прайм».
Стоимость билетов на шоу исполнителя начинается от 3,5 тысячи рублей за места в дальних рядах. Цены на более близкие места варьируются от 5 до 12 тысяч рублей.
Посещение VIP-партера обойдётся желающим в сумму от 16 до 20 тысяч рублей. Если все билеты будут проданы, то доход от них превысит 10,6 миллиона рублей, уточняет агентство.
Ранее Григорий Лепс выразил желание снова стать отцом. Артист также надеется, что в будущем у него будет не один ребенок, а несколько.
