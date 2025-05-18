«Шоу фриков и деградантов»: Иосиф Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России

Иосиф Пригожин (Фото: Инстаграм* @prigozhin_iosif)
Иосиф Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России, передает aif.ru.
По словам знаменитого продюсера, он не следит за песенным конкурсом. Пригожин подчеркнул, что у него уже сформировалось мнение о «Евровидении».
Продюсер рад, что конкурс перестали транслировать на российских телеканалах.
Напомним, представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025».
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«Честно говоря, я "Евровидением" вообще больше не интересуюсь, в принципе. Шоу фриков и деградантов, я ничего про это сказать другое не могу», — пояснил Иосиф.
Продюсер рад, что конкурс перестали транслировать на российских телеканалах.
Напомним, представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025».
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