Звезда «Универа» Виталий Гогунский попытался оправдаться за скандальные слова о женщинах. Артист заявлял, что женщины не могут быть в плохом настроении рядом с мужчинами. Теперь он подчеркнул, суть фразы была в том, что у девушек плохое настроение рядом с теми мужчинами, которые не являются героями их романа.