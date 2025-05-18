Клавдия Высокова (Фото: Telegram/@klavacoca)
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала, что подготовила песню для международного конкурса «Евровидение» в 2022 году. По словам исполнительницы, она должна была выступать, но страну не представили. Между тем в 2025-м году на конкурсе победил австрийский музыкант Йоханнес Питч. Клава Кока назвала его «красавчиком».
«Кстати, а вы в курсе, что в 2022 году я должна была ехать на "Евровидение"? У меня даже песня уже была. И за несколько месяцев до шоу наша страна больше там не представлена... Что ж, всё к лучшему, конечно», — высказалась Клавдия.
Клава Кока добавила, что Россия показала бы на «Евровидении» высокий уровень.
«Евровидение-2025» прошло в швейцарском Базеле. В рамках конкурса выступили представители 26 государств.
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