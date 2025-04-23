«Для него это было ценнее и важнее»: сын Никаса Сафронова раскрыл, что Паша Техник считал своим призванием

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginal)
5 апреля в больнице Таиланда из-за септического шока скончался рэпер Паша Техник, а 11 апреля его похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Проститься с артистом пришли многие его поклонники и друзья.
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин хорошо знал рэпера. В документальном фильме «Паша Техник» от проекта «Выжившие» сын художника рассказал, что артиста многие любили.
Со слов Луки, Техник сам не осознавал степень своей популярности и насколько его обожали люди.
Мать и отец Паши говорили Затравкину, что не ожидали подобной отдачи от людей, их удивило количество поклонников на похоронах.
Сын Никаса Сафронова обратил внимание, что Техник прославился благодаря своему доброму и веселому отношению к жизни. В интервью он всегда делился позитивом, подчеркнул Затравкин.
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Со слов Луки, Техник сам не осознавал степень своей популярности и насколько его обожали люди.
Мать и отец Паши говорили Затравкину, что не ожидали подобной отдачи от людей, их удивило количество поклонников на похоронах.
«Он вообще больше считал, что его конек — это создание музыки, битов. Для него это было ценнее и важнее», — отметил Лука.
Сын Никаса Сафронова обратил внимание, что Техник прославился благодаря своему доброму и веселому отношению к жизни. В интервью он всегда делился позитивом, подчеркнул Затравкин.
«Он однажды сказал: «В мире слишком мало света». И в этот момент надел темные очки», — поделился воспоминаниями о Технике сын художника.
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Ольга Енгалычева