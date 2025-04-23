«Это такая терапия»: Алсу раскрыла неожиданную подробность жизни 18-летней дочери

Алсу с детьми (фото: Instagram* @alsou_a)
Певица Алсу рассказала про интересное увлечение старшей дочери, которая обычно держится в тени. 18-летняя Сафина играет на фортепиано и имеет довольно нестандартный для современной девушки вкус в музыке.
Артистка отметила, что её дочь часто слушает классическую музыку. По словам Сафины, она оказывает на неё благотворное влияние.
Читайте также:
«Правильно ли я все делаю?»: Алсу поделилась, что ситуация, когда становишься чужой, ей знакома
«Он очень помог мне»: Алсу рассказала об отношениях с актёром Константином Крюковым
«Даже не спрашивают»: Алсу призналась, что разрешает дочерям использовать её гардероб
*запрещён в РФ
«Это удивительно. Я её этому не приучала, но это её расслабляет и помогает думать, как она говорит. Это такая терапия», – поделилась Алсу в интервью «Пятому каналу».Ранее певица рассказывала, что обе её дочери окончили музыкальную школу, а сейчас там учится её восьмилетний сын. Мальчик настолько увлёкся музыкой, что теперь хочет стать композитором. Алсу сичтает сына талантливым и готова оказывать ему поддержку в будущем. При этом, если мальчик передумает, что звезда не расстроится, поскольку считает игру на фортепиано полезным умением.
Читайте также:
«Правильно ли я все делаю?»: Алсу поделилась, что ситуация, когда становишься чужой, ей знакома
«Он очень помог мне»: Алсу рассказала об отношениях с актёром Константином Крюковым
«Даже не спрашивают»: Алсу призналась, что разрешает дочерям использовать её гардероб
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова