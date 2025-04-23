Звездный юрист Краснов: Гоар Аветисян может повторить судьбу Блиновской

Гоар Аветисян (Фото: Телеграм @goar_avetisyan7)
Известный визажист и бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой службе свыше 50 миллионов рублей. Юрист Дмитрий Краснов считает, что она может повторить печальную участь Елены Блиновской.
Так, сумма долга Аветисян перед ФНС составляет 54,8 миллиона рублей. Если она в ближайшее время его не погасит, то её счета могут заблокировать, отметил Краснов. Он подчеркнул, что налоговая сейчас внимательно следит за деятельностью блогеров с громкими именами.
По его словам, если выяснится, что в этом замешана группа лиц, то у Аветисян есть все шансы оказаться за решеткой на пять лет и повторить судьбу Елены Блиновской.
Тем временем заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв в беседе с RT заявил, что стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов не смогут вернуться в Россию.
При этом он отметил, что решение о приобретении гражданства все-таки может быть отменено, если «целью приобретения гражданства РФ являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России».
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«Если она в оперативном порядке не погасит долг, то по статье об уклонении уплаты налогов — 199 УК РФ — ей могут грозить штрафные санкции от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности», — пояснил Краснов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По его словам, если выяснится, что в этом замешана группа лиц, то у Аветисян есть все шансы оказаться за решеткой на пять лет и повторить судьбу Елены Блиновской.
Тем временем заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв в беседе с RT заявил, что стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов не смогут вернуться в Россию.
«Решение о неразрешении въезда принимается уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти. То есть в отношении указанных лиц сначала было принято решение о лишении их российского гражданства, а затем уже как гражданам иностранного государства не разрешён въезд в Россию», — объяснил Романов.
При этом он отметил, что решение о приобретении гражданства все-таки может быть отменено, если «целью приобретения гражданства РФ являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России».
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Элина Позднякова