«Готов с удовольствием»: Дмитрий Дибров хочет завести ребёнка после 80 лет

09 октября 2026, 10:22

Дмитрий Дибров заявил, что не боится заводить ребёнка в преклонном возрасте

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Телеведущий Дмитрий Дибров на презентации альбома Анжелики Агурбаш «Любовь на разрыв» сообщил, что не опасается становиться отцом в зрелом возрасте.





У Дмитрия уже пятеро детей. В беседе с Пятым каналом 66-летний телеведущий высказался о рождении детей в преклонном возрасте.

«Если мне кто-нибудь скажет: «Чувак, доживёшь до 80-88 лет, но только должен будешь родить», то я готов с удовольствием. А почему? Это одно удовольствие», — заявил шоумен.