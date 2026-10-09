«Готов с удовольствием»: Дмитрий Дибров хочет завести ребёнка после 80 лет
Дмитрий Дибров заявил, что не боится заводить ребёнка в преклонном возрасте
Телеведущий Дмитрий Дибров на презентации альбома Анжелики Агурбаш «Любовь на разрыв» сообщил, что не опасается становиться отцом в зрелом возрасте.
У Дмитрия уже пятеро детей. В беседе с Пятым каналом 66-летний телеведущий высказался о рождении детей в преклонном возрасте.
«Если мне кто-нибудь скажет: «Чувак, доживёшь до 80-88 лет, но только должен будешь родить», то я готов с удовольствием. А почему? Это одно удовольствие», — заявил шоумен.Он подчеркнул, что не чувствует по этому поводу никакого страха. В пример мужчина привёл Анатолия Кашпировского, у которого дочь родилась, когда ему было 83 года. Помимо этого, Дмитрий дал совет девушкам, которые планируют выйти замуж. По его словам, стоит выбирать зрелых мужчин — тогда их дети не увидят семейных скандалов, которые часто происходят в парах ровесников.