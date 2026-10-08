«Я не носил протезов»: Бен Аффлек поставил точку в многолетнем споре о сцене в «Исчезнувшей»
Бен Аффлек опроверг слухи об интимной накладке в фильме «Исчезнувшая»
Бен Аффлек наконец поставил точку в многолетних обсуждениях вокруг своей откровенной сцены в фильме «Исчезнувшая». Об этом сообщает Variety.
После выхода картины зрители активно спорили, действительно ли актер предстал перед камерой полностью обнаженным или же создатели использовали специальную накладку и помощь дублера.
Сам Аффлек теперь уверяет, что никаких подобных хитростей на съемках не было. По словам актера, в «Исчезнувшей» он действительно обошелся без интимных протезов и решил не прибегать к кинематографическим уловкам ради эффектного кадра.
«Я не носил никаких протезов. Единственный раз, когда я воспользовался накладкой, — это в фильме «Смерть супермена». И это был нос», — объяснил актер.