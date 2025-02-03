«Для тебя, малышка»: Рудова сделала новый пирсинг

Наталья Рудова (Фото: соцсети)
Пирсинг в ухе сделала звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова. Как пишет Voice, сначала планировалось проколоть мочку, но Рудова решилась поэкспериментировать и проколола ухо в нескольких местах. Она уточнила, что о таком мечтает еще одна телезвезда.
«Олечка Бузова, это для тебя, малышка. Она всё мечтает проколоть, но боится. Господи, как красиво! Как круто, не могу! Я была рождена для этого прокола, почему его раньше не было, не пойму!» — сказала Рудова.
Известно, что в прошлом году на похожий прокол решилась модель Анастасия Решетова.
Возвращаясь к Рудовой, недавно стало известно, что теледива была на Бали. Приехав в столицу, она заявила, что готова к московской суете.
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