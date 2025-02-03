Мизулина поцеловалась с SHAMAN на концерте в московской школе

Ярослав Дронов (Фото: соцсети)
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поцеловалась с певцом Ярославом Дроновым, известным широкому слушателю, как SHAMAN. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
«Если вы вдруг слышите крики детей — это значит, что Екатерина Мизулина поцеловалась с певцом Шаманом во время концерта в московской школе», — сказано в публикации.На кадрах также можно увидеть, что присутствующие торопятся заснять происходящее на телефоны.
Перед этим актриса Ольга Орлова рассказывала, чего именно она искала в отношениях с мужчинами. Знаменитость уточнила, что деньги партнера никогда ее не интересовали, поскольку она сама зарабатывала в разы больше. Читайте подробней в нашем материале.
Читайте также:
Любовные драмы, обвинения в домогательствах и побег из России: что скрывает Шура Би-2?
«Оля, что с тобой?»: Чем удивила подписчиков Бузова
Крутила романы с Кридом и Глинниковым, а вышла замуж за сотрудника «Газпрома»: как живет участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина
Никита Кротов