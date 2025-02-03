Скрывала брак с Аксененко и увела из семьи Янковского: тайная жизнь Дианы Пожарской

Диана Пожарская (Фото: соцсети)
Диана Пожарская — талантливая актриса, которая успела проявить себя как в театре, так и в кино. Она стала популярной благодаря ролям в таких проектах, как «Отель Элеон», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Чемпион мира» и «Жара». А еще артистка известна как жена ловеласа Ивана Янковского.
Подробнее о личной жизни и карьере актрисы читайте в материале «Радио 1».
Диана Пожарская (Фото: соцсети)
Диана Сиволобова (Пожарская) родилась 3 февраля 1992 года в Волжском, городе на берегу Волги в Волгоградской области. С пяти до девятнадцати лет она посвятила себя спортивным бальным танцам, достигнув звания кандидата в мастера спорта. Однако в девятнадцать лет серьезная травма колена заставила её навсегда оставить этот вид искусства.
В старших классах школы Диана начала задумываться о творческой профессии. Переехав в Москву, она поступила в один из самых престижных театральных вузов страны — Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, где училась в мастерской выдающегося актера и режиссера Александра Яковлевича Михайлова. Ещё во время учёбы на последнем курсе Пожарская дебютировала в кино, снявшись в комедийном фильме «Озабоченные, или Любовь зла».
В 2016 году она успешно завершила обучение, став профессиональной актрисой. Отправиться в творческий путь актриса решила с новой фамилией, сменив фамилию родителей на более звучную — Пожарская.
Брак с Артёмом Аксененко актриса тщательно скрывала и лишь в 2016 году публично объявила о своих отношениях, поставив всех перед фактом. Известно, что режиссёр был старше актрисы на девять лет. Именно благодаря ему она стала продвигаться по карьерной лестнице вверх.
В 2018 году актриса сыграла в шпионском фильме «Посольство», где выступила противницей дипломата. В драме «На краю» она изобразила девушку, завербованную террористами. Кроме того, она снималась в картинах «Живой», «Лапси», «Наши дети», «На краю», «Злая шутка» и «Вечный отпуск». Через два года Пожарская проявила вокальные способности в комедии «Жара», где исполняла все песни самостоятельно.
В браке с режиссёром Пожарская провела четыре года и всегда стремилась придерживаться принципа «счастье любит тишину». Информация о том, что они зарегистрировали свои отношения, стала известна не сразу, как и о разводе и его истинных причинах.
Диана Пожарская и Иван Янковский (Фото: соцсети)
Последним совместным проектом Дианы и Артёма Аксененко стала работа над фильмом «Тайна». После этого Диана начала сниматься в картине «Чемпион мира», где она встретилась с Иваном Янковским. Между ними сразу же возникла взаимная симпатия. Но влюбленные оба были несвободны. У Ивана были сложные длительные отношения с дочкой Константина Кинчева Верой Панфиловой, да и Диана все еще состояла в браке.
Когда всё поменялось — тайна за семью печатями. Известно то, что уже в 2020-м он, бывший муж Артёмом Аксененко, вторично женился на Анастасии Микульчиной. А в 2021 году публика узнала о том, что и сама Пожарская ждёт ребёнка от Ивана Янковского. К тому моменту пара давно уже были мужем и женой. 26 июня 2021 года в семье произошло радостное событие — родился мальчик, которого назвали в честь знаменитого дедушки — Олегом.
Диана Пожарская (Фото: соцсети)
Диана Пожарская брала паузу в карьере актрисы. Но из поля зрения поклонников никогда не пропадала. В сентябре 2023 года она вместе с супругом посещала премьеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», а в декабре сопровождала его на церемонии вручения премии «Звезда театрала». Пожарская не забывала и о себе: она продолжала активно сниматься в фотосессиях. В настоящее время в процессе создания находится кинолента «Кракен», в которой вскоре зрители смогут увидеть возвращение актрисы на сцену.
Читайте также:
Роман с Ходченковой, брак без детей и долгожданное рождение первенца: Андрею Чернышову 52 года
Проблемы с алкоголем, неудачи в бизнесе, любовные отношения и похищенные зубы инопланетянами: сенсационные заявления Кати Лель
Беременная невестка Валерии показала округлившийся живот на пляже в Дубае
Биография актрисы
Диана Пожарская (Фото: соцсети)
Диана Сиволобова (Пожарская) родилась 3 февраля 1992 года в Волжском, городе на берегу Волги в Волгоградской области. С пяти до девятнадцати лет она посвятила себя спортивным бальным танцам, достигнув звания кандидата в мастера спорта. Однако в девятнадцать лет серьезная травма колена заставила её навсегда оставить этот вид искусства.
В старших классах школы Диана начала задумываться о творческой профессии. Переехав в Москву, она поступила в один из самых престижных театральных вузов страны — Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, где училась в мастерской выдающегося актера и режиссера Александра Яковлевича Михайлова. Ещё во время учёбы на последнем курсе Пожарская дебютировала в кино, снявшись в комедийном фильме «Озабоченные, или Любовь зла».
В 2016 году она успешно завершила обучение, став профессиональной актрисой. Отправиться в творческий путь актриса решила с новой фамилией, сменив фамилию родителей на более звучную — Пожарская.
Свадьба с режиссером пошла на пользу карьере
Брак с Артёмом Аксененко актриса тщательно скрывала и лишь в 2016 году публично объявила о своих отношениях, поставив всех перед фактом. Известно, что режиссёр был старше актрисы на девять лет. Именно благодаря ему она стала продвигаться по карьерной лестнице вверх.
В 2018 году актриса сыграла в шпионском фильме «Посольство», где выступила противницей дипломата. В драме «На краю» она изобразила девушку, завербованную террористами. Кроме того, она снималась в картинах «Живой», «Лапси», «Наши дети», «На краю», «Злая шутка» и «Вечный отпуск». Через два года Пожарская проявила вокальные способности в комедии «Жара», где исполняла все песни самостоятельно.
В браке с режиссёром Пожарская провела четыре года и всегда стремилась придерживаться принципа «счастье любит тишину». Информация о том, что они зарегистрировали свои отношения, стала известна не сразу, как и о разводе и его истинных причинах.
Звезда «Склифосовского» Мария Куликова об отношении к актерам из РФ в Европе: «русских везде принимают тепло»
Красавчик Янковский
Диана Пожарская и Иван Янковский (Фото: соцсети)
Последним совместным проектом Дианы и Артёма Аксененко стала работа над фильмом «Тайна». После этого Диана начала сниматься в картине «Чемпион мира», где она встретилась с Иваном Янковским. Между ними сразу же возникла взаимная симпатия. Но влюбленные оба были несвободны. У Ивана были сложные длительные отношения с дочкой Константина Кинчева Верой Панфиловой, да и Диана все еще состояла в браке.
Когда всё поменялось — тайна за семью печатями. Известно то, что уже в 2020-м он, бывший муж Артёмом Аксененко, вторично женился на Анастасии Микульчиной. А в 2021 году публика узнала о том, что и сама Пожарская ждёт ребёнка от Ивана Янковского. К тому моменту пара давно уже были мужем и женой. 26 июня 2021 года в семье произошло радостное событие — родился мальчик, которого назвали в честь знаменитого дедушки — Олегом.
«Совсем недавно, до того, как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг… любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — делилась с журналистами starhit.ru Пожарская.
Актриса сейчас
Диана Пожарская (Фото: соцсети)
Диана Пожарская брала паузу в карьере актрисы. Но из поля зрения поклонников никогда не пропадала. В сентябре 2023 года она вместе с супругом посещала премьеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», а в декабре сопровождала его на церемонии вручения премии «Звезда театрала». Пожарская не забывала и о себе: она продолжала активно сниматься в фотосессиях. В настоящее время в процессе создания находится кинолента «Кракен», в которой вскоре зрители смогут увидеть возвращение актрисы на сцену.
Читайте также:
Роман с Ходченковой, брак без детей и долгожданное рождение первенца: Андрею Чернышову 52 года
Проблемы с алкоголем, неудачи в бизнесе, любовные отношения и похищенные зубы инопланетянами: сенсационные заявления Кати Лель
Беременная невестка Валерии показала округлившийся живот на пляже в Дубае
Елена Генералова