Скрывала брак с Аксененко и увела из семьи Янковского: тайная жизнь Дианы Пожарской

Диана Пожарская — талантливая актриса, которая успела проявить себя как в театре, так и в кино. Она стала популярной благодаря ролям в таких проектах, как «Отель Элеон», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Чемпион мира» и «Жара». А еще артистка известна как жена ловеласа Ивана Янковского.