«Волшебной таблетки нет»: Светлана Степановская раскрыла секреты красоты в 40 лет
Актриса Светлана Степановская рассказала о секретах ухода за собой в 40 лет
40-летняя актриса Светлана Степановская, известная по сериалам «Первый номер» и «13-я клиническая. Начало», рассказала о своих лайфхаках по уходу за собой.
В беседе с Леди Mail артистка призналась, что ей очень приятно, когда замечают и оценивают её старания.
«Главные секреты — здоровый образ жизни, полноценный сон и правильное питание. Честно могу сказать: в свои 40 лет я понимаю, что волшебной таблетки не существует. Она может дать временный эффект, но потом всё равно наступает откат», — отметила она.Степановская подчеркнула, что хороший внешний вид — это дисциплина, труд и умение отказываться от того, что вредит, в том числе от неправильных продуктов. Другого пути Светлана для себя не нашла. По её мнению, если хочешь быть красивой, это должно стать образом жизни.