«Волшебной таблетки нет»: Светлана Степановская раскрыла секреты красоты в 40 лет

29 октября 2026, 16:24

Актриса Светлана Степановская рассказала о секретах ухода за собой в 40 лет

Светлана Степановская (Фото: Instagram* @stepankovskaya_sveta)

40-летняя актриса Светлана Степановская, известная по сериалам «Первый номер» и «13-я клиническая. Начало», рассказала о своих лайфхаках по уходу за собой.





В беседе с Леди Mail артистка призналась, что ей очень приятно, когда замечают и оценивают её старания.

«Главные секреты — здоровый образ жизни, полноценный сон и правильное питание. Честно могу сказать: в свои 40 лет я понимаю, что волшебной таблетки не существует. Она может дать временный эффект, но потом всё равно наступает откат», — отметила она.