Дмитрий Дибров неожиданно пришёл на 18-летие дочери Даны Борисовой в одном из столичных ресторанов

30 августа 2025, 15:30

Дибров удивил гостей своим появлением на дне рождения дочери Даны Борисовой

Полина Борисова (Фото: Instagram* / @poxenovaaa)

Полина, дочь Даны Борисовой, отметила своё 18-летие в ресторане на Патриарших прудах, куда пригласила близких друзей.





Мама именинницы на мероприятии замечена не была. Полина выбрала для праздника облегающее платье, подчёркивающее изменения во внешности после пластической операции.



Во время вечера к девушке подошёл Дмитрий Дибров — телеведущий появился на мероприятии в непринуждённом наряде: бомбере и яркой футболке.





«Где мама?» — сразу поинтересовался он у Полины.

«Я тебя не видел, но чувствовал», — ответил Дибров.