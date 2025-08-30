«Хотя бы один нормальный»: Даня Милохин объяснил желание завести пятерых детей

30 августа 2025, 14:41

Блогер Даня Милохин заявил о готовности стать отцом пятерых детей

Дарина Зеленская и Данила Милохин (Фото: Instagram* @danya_milokhin)

Известный блогер Данила Милохин в ходе одного из своих стримов поделился планами на будущее, касающимися создания семьи.





По его словам, он хотел бы воспитывать пятерых детей.

«Я хочу и сына, и дочку. Я вообще хочу пять детей. Не знаю, получится ли у моей жены это сделать. Но я бы с кайфом хотел большую семью. Хотелось бы сразу много детей, чтобы хотя бы один из них нормальный был», — сообщил он.

