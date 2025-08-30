Адвокат Прилучного сделала неожиданное заявление о месте жительства его сына

30 августа 2025, 13:50

Адвокат Прилучного рассказала, почему его сын Тимофей живет у Муцениеце

Агата Муцениеце с сыном Тимофеем (Фото: Instagram* @agataagata)

Сын актёров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей в настоящее время проводит лето с матерью. Об этом заявила адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова. Подробности сообщает Woman.ru.





У Муцениеце в последнее время прошли праздничные мероприятия, включая свадьбу с Петром Дрангой, на которой Тимофей участвовал в качестве держателя колец. По словам адвоката, сторонами было признано целесообразным, чтобы мальчик провёл это время с матерью.

«Надо налаживать отношения с мамой, подавлять ту обиду, которая была на неё. Все действуют в интересах ребёнка и вне зависимости от решения суда никто его насильно за руку тянуть туда или сюда не будет. Пока он находится у мамы, проводит лето у неё», — сообщила Оксана Даниелова.