«Не символ адюльтера»: Полина Диброва отказалась возвращать себе девичью фамилию
Полина Диброва заявила о планах сменить фамилию после замужества
Телеведущий Дмитрий Дибров намерен защищать свою фамилию. Однако его бывшая супруга Полина отказалась возвращать себе девичье имя. Её слова приводит издание «КП».
Накануне Дмитрий подчеркнул, что фамилия «Дибров» связана с активной работой в сфере журналистики и публицистики. Как отметил телеведущий, она не должна превратиться в символ «провинциального адюльтера».
Его экс-жена Полина высказала своё мнение о смене фамилии. Она сообщила, что её девичья фамилия — Наградова — очень красивая, и ей было сложно её менять.
«На сегодняшний день у нас с Дмитрием трое несовершеннолетних детей, и мне удобнее иметь с ними одну фамилию. Мы часто путешествуем и по другим поводам. Пока я не выйду замуж, менять фамилию не планирую, а когда это произойдёт, сделаю это с большой любовью к будущему мужу», — заявила Диброва.Ранее Дмитрий Дибров подал заявку на товарный знак, чтобы закрепить права на фамилию.