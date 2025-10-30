«Не символ адюльтера»: Полина Диброва отказалась возвращать себе девичью фамилию

30 октября 2025, 22:24

Полина Диброва заявила о планах сменить фамилию после замужества

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Телеведущий Дмитрий Дибров намерен защищать свою фамилию. Однако его бывшая супруга Полина отказалась возвращать себе девичье имя. Её слова приводит издание «КП».





Накануне Дмитрий подчеркнул, что фамилия «Дибров» связана с активной работой в сфере журналистики и публицистики. Как отметил телеведущий, она не должна превратиться в символ «провинциального адюльтера».



Его экс-жена Полина высказала своё мнение о смене фамилии. Она сообщила, что её девичья фамилия — Наградова — очень красивая, и ей было сложно её менять.

«На сегодняшний день у нас с Дмитрием трое несовершеннолетних детей, и мне удобнее иметь с ними одну фамилию. Мы часто путешествуем и по другим поводам. Пока я не выйду замуж, менять фамилию не планирую, а когда это произойдёт, сделаю это с большой любовью к будущему мужу», — заявила Диброва.