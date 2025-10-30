Достижения.рф

Дмитрий Дибров подал заявку на товарный знак, чтобы закрепить права на фамилию

Товарный знак «Дибров» может получить правовую защиту по широкому спектру услуг
Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

В конце октября Дмитрий Дибров подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, которая охватывает услуги, связанные с клубной деятельностью. Подробности сообщает издание «СтарХит».



Если ведомство зарегистрирует знак, то Дибров получит исключительные права на ряд услуг под этой фамилией. В их числе: профессиональные бизнес-консультации, связи с общественностью, маркетинг, реклама и продвижение в интернете.

В перечень вошли такие категории, как пищевые добавки, обувь, одежда, головные уборы, выпуск музыкальной продукции, издание книг, написание сценариев, организация концертов и ресторанные услуги.

В этой ситуации женское сообщество Dibrova Club под руководством Полины Дибровой может столкнуться с необходимостью сменить название. Ранее телеведущий уже выступал против использования наименования клубом, но Полина сохранила бренд. Теперь вопрос решается через регистрацию товарного знака.

