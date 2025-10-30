Дмитрий Дибров подал заявку на товарный знак, чтобы закрепить права на фамилию

30 октября 2025, 16:13

Товарный знак «Дибров» может получить правовую защиту по широкому спектру услуг

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

В конце октября Дмитрий Дибров подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, которая охватывает услуги, связанные с клубной деятельностью. Подробности сообщает издание «СтарХит».