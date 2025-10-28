Достижения.рф

Полина Диброва намекнула на расставание с Романом Товстиком после скандала

Полина Диброва (фото: Телеграм/dibrovapolina)

Полина Диброва в интервью Георгию Иващенко намекнула на расставание с Романом Товстиком после скандала. Об этом пишет телеграм-канал «Блокнот Старс».



Когда Георгий спросил Полину о том, собирается ли она отправиться в путешествие вместе с бизнесменом, та сделала вид, что не знает его.

«А Роман — это кто?» — спросила экс-жена Дмитрия Диброва и засмеялась, вызвав непонимание со стороны интервьюера.
Она также пообещала позже сделать еще одно заявление, которое «расставит все точки над i». Ранее стало известно, что Полина отправилась на отдых с детьми в африканский Кейптаун.
Лидия Пономарева

