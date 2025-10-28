Полина Диброва намекнула на расставание с Романом Товстиком после скандала

28 октября 2025, 13:14

Полина Диброва (фото: Телеграм/dibrovapolina)

Полина Диброва в интервью Георгию Иващенко намекнула на расставание с Романом Товстиком после скандала. Об этом пишет телеграм-канал «Блокнот Старс».





Когда Георгий спросил Полину о том, собирается ли она отправиться в путешествие вместе с бизнесменом, та сделала вид, что не знает его.

«А Роман — это кто?» — спросила экс-жена Дмитрия Диброва и засмеялась, вызвав непонимание со стороны интервьюера.