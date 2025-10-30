Российский рэпер сделал заявление после скандала из-за запрещённого лозунга

30 октября 2025, 14:25

Рэпер Icegergert извинился за лозунг «Жизнь ворам*» на московском концерте

Георгий Гергерт (Фото: Telegram @iceicegergert)

Рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) опубликовал в своём Telegram-канале видеообращение с извинениями. Он отреагировал на инцидент с провокационным лозунгом «Жизнь ворам*», который он выкрикнул во время афтепати после своего сольного концерта в Москве.





В своём обращении артист заявил, что совершил этот поступок в состоянии алкогольного опьянения. Рэпер чётко обозначил свою позицию: он не поддерживает никакие запрещённые на территории Российской Федерации организации.

«Я люблю свою страну и открыто заявляю об этом на всех своих концертах. Я ошибся», — заявил он.

