Российский рэпер сделал заявление после скандала из-за запрещённого лозунга
Рэпер Icegergert извинился за лозунг «Жизнь ворам*» на московском концерте
Рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) опубликовал в своём Telegram-канале видеообращение с извинениями. Он отреагировал на инцидент с провокационным лозунгом «Жизнь ворам*», который он выкрикнул во время афтепати после своего сольного концерта в Москве.
В своём обращении артист заявил, что совершил этот поступок в состоянии алкогольного опьянения. Рэпер чётко обозначил свою позицию: он не поддерживает никакие запрещённые на территории Российской Федерации организации.
«Я люблю свою страну и открыто заявляю об этом на всех своих концертах. Я ошибся», — заявил он.Общественный резонанс вокруг этого лозунга связан с тем, что его связывают с движением АУЕ*. Российские власти признали это движение экстремистским и запретили его деятельность на территории страны.
Следует отметить, что на действия рэпера уже обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она обвинила Гергерта в пропаганде криминальной субкультуры среди подростков.