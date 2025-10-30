Волочкову разозлила идея организовать сбор средств на нарколога для неё
Балерина Анастасия Волочова прокомментировала инициативу главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Политик предложил организовать для артистки сбор денег на оплату услуг нарколога. Слова Анастасии приводит издание «Абзац».
Волочкова резко отвергла это предложение. Знаменитость заявила, что у неё нет никаких проблем с алкоголем.
«У меня график забит спектаклями в разных городах. О каком алкоголизме идёт речь?» — сказала артистка.Она отметила, что не знает Виталия Бородина и не хочет знать. Балерина добавила, что его мнение для неё не важно. Волочкова считает, что Бородин таким способом пытается привлечь к себе внимание и использует её имя для создания ажиотажа.
«А я его создавала годами и тяжёлым трудом», — заключила Анастасия.