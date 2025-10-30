Звезда «Холопа» назвала претендента на главную роль в ремейке фильма «Брат»
Ольга Дибцева предложила Юру Борисова на роль Данилы Багрова в ремейке «Брата»
Актриса Ольга Дибцева, известная по сериалу «Холоп», предложила кандидатуру Юры Борисова на роль Данилы Багрова в потенциальном ремейке культового фильма «Брат».
В интервью изданию «NEWS.ru» Дибцева выразила убеждение, что Борисов лучше всего подходит для этой работы.
«Только Борисов, Юра Борисов. Он лучший, я абсолютная фанатка и ничего не могу с собой сделать», — заявила Ольга.Кроме того, актриса поделилась мнением о значении оригинального фильма. По её словам, картина «Брат» в 1990-е годы мотивировала зрителей проявлять силу характера и находить способы преодолевать трудности в сложный для страны период.
Ранее жена Юры Борисова ответила на слухи о разрыве трогательными семейными кадрами.