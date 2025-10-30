Звезда «Холопа» назвала претендента на главную роль в ремейке фильма «Брат»

30 октября 2025, 13:59

Ольга Дибцева предложила Юру Борисова на роль Данилы Багрова в ремейке «Брата»

Ольга Дибцева (Фото: Instagram* @dibulik)

Актриса Ольга Дибцева, известная по сериалу «Холоп», предложила кандидатуру Юры Борисова на роль Данилы Багрова в потенциальном ремейке культового фильма «Брат».





В интервью изданию «NEWS.ru» Дибцева выразила убеждение, что Борисов лучше всего подходит для этой работы.

«Только Борисов, Юра Борисов. Он лучший, я абсолютная фанатка и ничего не могу с собой сделать», — заявила Ольга.