Дмитрий Дибров продает семейную виллу за 570 млн рублей

10 ноября 2025, 15:08

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Известный шоумен Дмитрий Дибров выставил на продажу свою виллу за 570 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте агентства недвижимости. Она выполнена в лаконичном дизайне с элементами японского стиля и включает уютный прудик. Об этом пишет Telegram-канал «‎Звездная пыль».