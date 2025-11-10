Дмитрий Дибров продает семейную виллу за 570 млн рублей
Известный шоумен Дмитрий Дибров выставил на продажу свою виллу за 570 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте агентства недвижимости. Она выполнена в лаконичном дизайне с элементами японского стиля и включает уютный прудик. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
Дибров, который прославился как журналист, музыкант и актер, стал предметом обсуждений после новостей о разводе с супругой. Летом 2025 года источники сообщили о расставании пары, однако Полина поспешила опровергнуть слухи. Тем не менее, вскоре выяснились новые детали их отношений. СМИ назвали имя предполагаемого любовника женщины — Роман Товстик, который недавно подал на развод.
В конце августа супруги начали бракоразводный процесс. 25 сентября брак Полины и Дмитрия официально расторгнули.
