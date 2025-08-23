Достижения.рф

«Меня бросил парень»: Самбурская в прозрачном белье вызвала бурю эмоций у коллег

Самбурская в прозрачном белье собрала топовые комментарии от звезд шоу-бизнеса
Настасья Самбурская (Фото: Telegram @samburskayan)

Актриса Настасья Самбурская представила новый образ в рамках фото- и видеосъёмки. Соответствующие кадры Настасья представила в своём блоге.



Исполнительница роли Кристины в сериале «Универ» выбрала наряд, сочетающий кружевное белье и сверкающее платье в пол. В образ вошли вечерняя прическа и яркий макияж с акцентом на глаза. В кадре актриса продемонстрировала соблазнительную фигуру и спустилась по лестнице, эффектно завязав пояс платья.

«После этого видео меня бросил парень... Ну всё, девчонки, потеснитесь на дубайской бирже, я скоро выезжаю, сейчас проекты досниму и к вам. Шейхи, трепещите!» — с юмором подписала пост Настасья.
Следует отметить, что Светлана Бондарчук и Наталья Рудова эмоционально отреагировали на новое фото, использовав для комментария «огненные» смайлики.
