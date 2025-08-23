Лев Лещенко резко высказался о хейтерах

23 августа 2025, 20:40

Лещенко ответил на нападки в интернете и назвал критику в блогах бессмысленной

Лев Лещенко (Фото: Telegram / @lv_unofficialy)

Лев Лещенко, народный артист РСФСР, в новом интервью откровенно рассказал о своём отношении к критике и негативу в интернете. По словам певца, он давно перестал обращать внимание на недоброжелательные высказывания, особенно если они исходят от случайных людей в сети.





В беседе с «Комсомольской правдой» исполнитель отметил, что не читает критические статьи и комментарии, так как не считает их заслуживающими внимания. Он подчеркнул, что не видит смысла тратить время на мнения тех, кто не обладает соответствующей квалификацией.





«Сейчас критика превратилась у нас в такое средство самовыражения. Я понимаю, если она исходит от профессиональных людей... А зачастую это просто малограмотные люди, которые вещают в блогах всякие нехорошие вещи. Я считаю, это отвратительно», — заявил артист.