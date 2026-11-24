24 ноября 2026, 13:01

Дмитрий Дибров (Фото: кадр видео Rutube-канала «Осторожно, Собчак»)

Телеведущий Дмитрий Дибров на премьере сериала Kion «Сталин» рассказал, что в своё время помог Ксении Собчак избавиться от скандального образа, который закрепился за ней благодаря шоу «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2».





В интервью «Газете.Ru» Дмитрий отметил, что любит Собчак и что это чувство, возможно, заметно в их совместных работах.

«Был эпизод, когда Ксения достигла высшего успеха в «Блондинке в шоколаде» и «Доме-2». Все думали, что это её предел. Но я-то знал её отца! Ксении было очень сложно перейти на то, что ей вполне гармонично, — интеллектуальное ведение. И я, как мне хочется думать, помог ей. Она пришла ко мне во «Временно доступен», а это был флагман интеллектуального телевидения», — рассказал Дибров.