24 ноября 2026, 12:32

Артём Чекалин обрадовался помилованию Лерчек и ждёт смягчения приговора

Артём Чекалин (Фото: Instagram* @artem_chek)

Блогер Артём Чекалин, которого осудили на семь лет по делу о выводе денег, обрадовался помилованию Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом сообщает РЕН ТВ.