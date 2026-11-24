Стала известна реакция Артёма Чекалина на помилование Лерчек
Блогер Артём Чекалин, которого осудили на семь лет по делу о выводе денег, обрадовался помилованию Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом сообщает РЕН ТВ.
Артём признался, что переживал за бывшую супругу. Президент РФ Владимир Путин принял решение о помиловании Валерии, и Чекалин отреагировал на это с радостью.
Сейчас защита блогера рассматривает различные варианты смягчения приговора, в том числе замену реального содержания в колонии на иной вид наказания. Тем временем Артёма этапировали из СИЗО в колонию.
Сама Лерчек отправилась на лечение в Китай. Там ей предстоит сделать МРТ головного мозга и пройти другие обследования. В поездку Валерия отправилась одна: её возлюбленный, аргентинский танцор Луис, не смог вылететь с ней.
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