Легендарный тренер по фигурному катанию Тарасова рассказала о восстановлении после травмы

15 ноября 2025, 22:27

Татьяна Тарасова старается ходить дома без инвалидной коляски

Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* / @t.a.tarasova)

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась в программе «Секрет на миллион» подробностями о своём состоянии и частичном отказе от инвалидного кресла.





По её словам, она уже начала передвигаться по дому самостоятельно, используя лишь палочку для опоры, стараясь не прибегать к коляске.





«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она уже лучше, я по дому хожу без ничего, а так — с палочкой», — рассказала Тарасова.

«У папиного брата, Юры, который разбился с командой ВВС, тоже выскакивали плечи, он играл в хоккей. И у отца тоже», — поделилась Тарасова.