Легендарный тренер по фигурному катанию Тарасова рассказала о восстановлении после травмы
Татьяна Тарасова старается ходить дома без инвалидной коляски
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась в программе «Секрет на миллион» подробностями о своём состоянии и частичном отказе от инвалидного кресла.
По её словам, она уже начала передвигаться по дому самостоятельно, используя лишь палочку для опоры, стараясь не прибегать к коляске.
«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она уже лучше, я по дому хожу без ничего, а так — с палочкой», — рассказала Тарасова.Тренер получила травму ещё в 19 лет, будучи спортсменкой: сначала пострадало одно плечо, затем — второе. Она отметила, что подобные проблемы встречались и в других членах её семьи.
«У папиного брата, Юры, который разбился с командой ВВС, тоже выскакивали плечи, он играл в хоккей. И у отца тоже», — поделилась Тарасова.Сейчас тренер продолжает работать над восстановлением и старается сохранять активность, демонстрируя пример силы духа и стойкости.