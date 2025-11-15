Достижения.рф

Легендарный тренер по фигурному катанию Тарасова рассказала о восстановлении после травмы

Татьяна Тарасова старается ходить дома без инвалидной коляски
Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* / @t.a.tarasova)

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась в программе «Секрет на миллион» подробностями о своём состоянии и частичном отказе от инвалидного кресла.



По её словам, она уже начала передвигаться по дому самостоятельно, используя лишь палочку для опоры, стараясь не прибегать к коляске.

«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она уже лучше, я по дому хожу без ничего, а так — с палочкой», — рассказала Тарасова.
Тренер получила травму ещё в 19 лет, будучи спортсменкой: сначала пострадало одно плечо, затем — второе. Она отметила, что подобные проблемы встречались и в других членах её семьи.

«У папиного брата, Юры, который разбился с командой ВВС, тоже выскакивали плечи, он играл в хоккей. И у отца тоже», — поделилась Тарасова.
Сейчас тренер продолжает работать над восстановлением и старается сохранять активность, демонстрируя пример силы духа и стойкости.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0