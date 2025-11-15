«Побежала в клинику»: Ольга Серябкина «спалила» лицо на домашнем пилинге
Ольга Серябкина экстренно спасала лицо из-за ожога
Накануне гастрольного тура певица Ольга Серябкина решила заняться бьюти-процедурами самостоятельно, но эксперимент закончился травмой кожи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На одном из домашних пилингов артистка случайно «спалила» себе лицо, и ситуацию пришлось срочно исправлять у профессионалов.
«Когда я очень устаю, не успеваю о себе заботиться, я начинаю на свое лицо всё подряд наносить. И я реально спалила себе лицо, сделала очень неудачный пилинг и побежала в клинику, где мне реально спасали лицо», — рассказала Серябкина.Певица подчеркнула, что в спешке и усталости легко допустить ошибки, и призвала своих поклонниц быть осторожными с самостоятельными косметическими процедурами.