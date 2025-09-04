Татьяна Арнтгольц призналась в трудностях семейной жизни с Марком Богатырёвым

04 сентября 2025, 18:18

Татьяна Арнтгольц рассказала, какие у них с Марком Богатырёвым сложности в браке

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв (Фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)

Татьяна Арнтгольц, которая уже пять лет состоит в браке с актёром Марком Богатырёвым, рассказала, что даже в счастливом союзе возникают сложности. В интервью WomanHit артистка призналась: основным испытанием для их семьи стало несоответствие рабочих графиков.