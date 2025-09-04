Татьяна Арнтгольц призналась в трудностях семейной жизни с Марком Богатырёвым
Татьяна Арнтгольц, которая уже пять лет состоит в браке с актёром Марком Богатырёвым, рассказала, что даже в счастливом союзе возникают сложности. В интервью WomanHit артистка призналась: основным испытанием для их семьи стало несоответствие рабочих графиков.
По словам Арнтгольц, причина не в личных качествах супругов, а в том, что из-за частых разъездов им редко удаётся проводить время вместе.
Актриса отметила, что ей удалось попасть лишь на несколько премьерных показов спектаклей с участием Марка, поскольку их гастроли и съёмки часто не совпадают.
Тем не менее пара старается находить компромиссы. Татьяна объяснила, что старается выстраивать свой график так, чтобы половину месяца оставаться свободной.
Она также подчеркнула, что именно женщине в таких условиях приходится проявлять большую гибкость, ведь на ней лежит ответственность за уют и быт в доме.
