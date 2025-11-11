«Живу и работаю в России»: Ксения Собчак резко отреагировала на слухи о переезде в Испанию
Ксения Собчак опровергла слухи о пентхаусе и ВНЖ в Европе
В Сети появились слухи о том, что Ксения Собчак якобы оформила вид на жительство в Испании и приобрела пентхаус для себя и сына. Однако сама журналистка быстро поставила точку в этой истории. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Во время церемонии Topical Style Awards 2025 Собчак назвала подобные сообщения выдумкой и с иронией ответила своим недоброжелателям.
«Какие-то ваши новости из нижнего интернета, я в России живу и работаю. Вы черпаете новости из какого-то нижнего интернета тире туалета: ни недвижимости в "Бродском", ни пентхауса. С недвижимостью у меня всё хорошо!», — заявила телеведущая.Похоже, что слухи о переездах и «роскошных владениях» Ксению уже изрядно утомили, и она решила ответить на них максимально прямо.