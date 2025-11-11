«Живу и работаю в России»: Ксения Собчак резко отреагировала на слухи о переезде в Испанию

11 ноября 2025, 12:31

Ксения Собчак опровергла слухи о пентхаусе и ВНЖ в Европе

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

В Сети появились слухи о том, что Ксения Собчак якобы оформила вид на жительство в Испании и приобрела пентхаус для себя и сына. Однако сама журналистка быстро поставила точку в этой истории. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Во время церемонии Topical Style Awards 2025 Собчак назвала подобные сообщения выдумкой и с иронией ответила своим недоброжелателям.





«Какие-то ваши новости из нижнего интернета, я в России живу и работаю. Вы черпаете новости из какого-то нижнего интернета тире туалета: ни недвижимости в "Бродском", ни пентхауса. С недвижимостью у меня всё хорошо!», — заявила телеведущая.