Фронтмен «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал ФНС более 1,7 млн рублей

11 ноября 2025, 12:07

Фото: iStock/blinow61

Долг фронтмена группы «Три дня дождя» Глеба Викторова перед Федеральной налоговой службой составляет один миллион 778 тысяч рублей Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, задолженность сформировалась из-за неоплаченных счетов по ИП, занимающимся деятельностью в области исполнительских искусств.





«Если Викторов не погасит задолженность в ближайшее время, ему грозят блокировки банковских счетов и меры со стороны судебных приставов», — говорится в материале.