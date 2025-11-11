Фронтмен «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал ФНС более 1,7 млн рублей
Долг фронтмена группы «Три дня дождя» Глеба Викторова перед Федеральной налоговой службой составляет один миллион 778 тысяч рублей Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, задолженность сформировалась из-за неоплаченных счетов по ИП, занимающимся деятельностью в области исполнительских искусств.
«Если Викторов не погасит задолженность в ближайшее время, ему грозят блокировки банковских счетов и меры со стороны судебных приставов», — говорится в материале.На сегодняшний день исполнительных производств на артисте не числится.
Ранее сообщалось, что долг блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) перед налоговой вырос за последний месяц на два миллиона рублей и теперь составляет 170 млн 698 тысяч рублей.