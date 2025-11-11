«Мне противно!»: Запашный резко высказался о Пугачёвой

11 ноября 2025, 12:12

Эдгард Запашный потребовал лишить Аллу Пугачёву звания народной артистки

Эдгард Запашный (Фото: Instagram* / @zapashny.ru)

Дрессировщик и художественный руководитель Большого московского цирка Эдгард Запашный раскритиковал Аллу Пугачёву и предложил лишить её звания народной артистки России.





В беседе с главой ФПБК Виталием Бородиным он заявил, что, по его мнению, певица недостойна сохранять почётные регалии страны, которую покинула несколько лет назад.





«До сих пор Алла Борисовна — народная артистка России. Ну ладно там СССР, той страны уже давно нет, а потому никто у неё это звание уже не отнимет. Но когда Алла Борисовна позволяет себе говорить, что в стране остались одни тупые. Или как она там выразилась… Надо вспомнить полную цитату, но плохое слово она употребляла по отношению ко всем людям, которые остались здесь», — возмутился Запашный.

«Мне противно! Она не имеет права больше называться народной артисткой РФ», — заявил Запашный.