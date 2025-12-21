Достижения.рф

Экс-солистка SEREBRO предстала в образе роковой женщины

Певица Ольга Серябкина опубликовала фото в чёрном платье с разрезом
Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась с поклонниками новым образом. 40-летняя певица опубликовала в своём аккаунте снимок в зеркальном отражении.



На фото Серябкина позирует в чёрном облегающем платье макси. Модель без рукавов имеет глубокое декольте и длинный разрез, который открывает ногу до бедра.

Ольга сочетает наряд с классическими остроносыми туфлями на высоком каблуке. Артистка оформила образ в лаконичном стиле. Она убрала волосы в гладкий низкий пучок, а макияж сделала в нейтральной гамме с акцентом на розовую помаду.

Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)
Ранее Ольга Серябкина рассказала о взглядах конкуренток и ревности Люси Чеботиной.

В материале «Радио 1» рассказываем, куда пропала бывшая солистка группы Serebro Екатерина Кищук.
Ольга Щелокова

