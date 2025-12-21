Экс-солистка SEREBRO предстала в образе роковой женщины
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась с поклонниками новым образом. 40-летняя певица опубликовала в своём аккаунте снимок в зеркальном отражении.
На фото Серябкина позирует в чёрном облегающем платье макси. Модель без рукавов имеет глубокое декольте и длинный разрез, который открывает ногу до бедра.
Ольга сочетает наряд с классическими остроносыми туфлями на высоком каблуке. Артистка оформила образ в лаконичном стиле. Она убрала волосы в гладкий низкий пучок, а макияж сделала в нейтральной гамме с акцентом на розовую помаду.
