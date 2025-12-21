«Любуйтесь»: Наталья Фриске рассекретила мужа
Наталья Фриске сообщила о замужестве и показала первого фото с супругом
Младшая сестра певицы Жанны Фриске, Наталья, сообщила в личном блоге о своём замужестве. Она узаконила отношения с мужчиной, которого ранее не представляла публике.
Наталья сделала неожиданное заявление для поклонников и близких, подтвердив, что недавно вышла замуж. Церемония прошла без публичной огласки. В личном блоге Фриске впервые опубликовала совместное фото с супругом. На снимке они вместе с подругой позируют в ярких шапках и объёмных куртках.
«Кто там всё интересуется моим мужем? Вот вам, пожалуйста, любуйтесь!» — подписала фото артистка.39-летняя Наталья отметила, что новый муж сразу нашёл общий язык с её дочерью Луной.
