«Любуйтесь»: Наталья Фриске рассекретила мужа

21 декабря 2025, 12:25

Наталья Фриске сообщила о замужестве и показала первого фото с супругом

Наталья Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)

Младшая сестра певицы Жанны Фриске, Наталья, сообщила в личном блоге о своём замужестве. Она узаконила отношения с мужчиной, которого ранее не представляла публике.





Наталья сделала неожиданное заявление для поклонников и близких, подтвердив, что недавно вышла замуж. Церемония прошла без публичной огласки. В личном блоге Фриске впервые опубликовала совместное фото с супругом. На снимке они вместе с подругой позируют в ярких шапках и объёмных куртках.

«Кто там всё интересуется моим мужем? Вот вам, пожалуйста, любуйтесь!» — подписала фото артистка.