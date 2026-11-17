17 ноября 2026, 11:33

После «Бригады» актер Дмитрий Дюжев подрабатывал таксистом и Дедом Морозом

Дмитрий Дюжев (Фото: Instagram* / @dyuzhev_d)

Актер Дмитрий Дюжев рассказал, что после выхода на экраны сериала «Бригада» не получил большого количества предложений о новых съемках. Несмотря на популярность проекта, артисту пришлось искать дополнительные способы заработка. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Дюжева, представители киноиндустрии с осторожностью относились к актерам сериала. Они сомневались, смогут ли исполнители ролей криминальных персонажей убедительно перевоплощаться в героев других характеров.





«Кинообщественность остерегалась не с улицы ли мы криминальные типажи и на сколько мы профессиональные актеры для того, чтобы иметь возможность перевоплотиться в другие характеры. Тогда было голодное время, приходилось подрабатывать таксистом», — признался актер на премьере фильма «Дедмобиль».