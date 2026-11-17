Наталья Водянова спровоцировала слухи о неудачной пластической операции — фото
Супермодель Наталья Водянова вызвала слухи о пластической операции. Об этом пишет издание Spletnik.
Наталья снялась в новой рекламной кампании бренда 12Storeez к Новому году. В ролике супермодель предстала в чёрной блузе в горошек и фиолетовой мини-юбке.
Однако интернет-пользователи обратили внимание не на наряд знаменитости, а на её лицо. Некоторые подписчики бренда предположили, что звезда сделала подтяжку лица.
«Как будто подтяжка была сделана. Форма глаз изменилась», «Это такой ужасный макияж или неудачная подтяжка? Наташа сама на себя не похожа», — гласят комментарии поклонников.Некоторые предположили, что Водянова стала выглядеть иначе из-за ботокса.