Кристина Асмус кардинально сменила имидж ради роли в новом фильме — фото
Актриса Кристина Асмус кардинально сменила имидж. Артистка опубликовала фото преображения в личном блоге.
Кристина позировала перед камерой с новой чёлкой. Она предстала в коричневом джемпере, который дополнила клетчатой рубашкой, зелёной кофтой, голубым комбинезоном и банданой. Асмус рассказала, что сменила имидж из-за участия в новом проекте.
«Бахнула чёлку. Как вам образ для нового кино? Мы снимаем полнометражный фильм, где я играю орнитолога, который борется за спасение краснокнижных журавлей. Наконец-то не антагонист, без каблуков, красной помады, ультра-мини и объективизации. Вот уже два месяца я балдею без связи в заповеднике под крики лосей в брачный период», — сообщила артистка.Кристина заявила, что теперь встаёт в четыре утра, гребёт на лодке, прыгает в болото, пилит дрова, играет на гитаре, рыбачит и преодолевает фобии вместе с командой.