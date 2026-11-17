17 ноября 2026, 10:20

Николай Басков впервые высказался о срыве юбилейного концерта из-за эвакуации

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Певец Николай Басков впервые прокомментировал срыв своего юбилейного концерта. В беседе с «МК» он рассказал, что подобное случается уже в четвёртый раз.





За несколько минут до выхода Баскова на сцену в зале объявили эвакуацию. Артисту пришлось покинуть здание вместе со зрителями, и это сильно его огорчило — он долго готовился к этому вечеру.

«Здесь, оказывается, четвёртый раз такое. Жалко очень. Жалко, что не состоялось и объявили эвакуацию», — признался певец и пообещал зрителям, что выступление обязательно состоится в другой день.