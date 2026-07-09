Дмитрий Губерниев назвал неочевидный способ укрепить брак без романтики
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как укрепить отношения и усилить любовную связь.
В беседе с Общественной Службой Новостей телеведущий отметил, что многие пары не знают главных секретов счастливого брака.
«Чтобы брак был крепким, нужно придумать групповые занятия. Например, нет ничего лучше, чем совместные занятия спортом. Вы вместе улучшаете свою форму, преодолеваете трудности и укрепляете тело, дух, выносливость и свои отношения. Я рекомендую каждой паре попробовать этот метод», — сказал Губерниев.При этом комментатор подчеркнул: если между партнёрами нет искренних чувств, подобные эксперименты могут только ухудшить ситуацию. Поэтому он рекомендовал пробовать этот метод только тем, кто действительно любит друг друга.