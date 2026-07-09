«Папа договорился»: Одноклассники травили дочь Сергея Жукова из-за его славы

09 июля 2026, 15:39

Сергей Жуков перевёл дочь на домашнее обучение из-за травли в школе

Сергей Жуков (Фото: Instagram* @sezhukov)

Фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков впервые подробно рассказал о причинах, по которым его дочь Ника оставила обычную школу.