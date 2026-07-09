«Папа договорился»: Одноклассники травили дочь Сергея Жукова из-за его славы
Фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков впервые подробно рассказал о причинах, по которым его дочь Ника оставила обычную школу.
В интервью «Москве 24» артист сообщил, что одноклассники систематически травили девочку, и ключевым поводом для насмешек стала его публичная известность.
Жуков отметил, что ситуация особенно обострялась, когда Ника начинала участвовать в каких-либо творческих выступлениях. Тогда в соцсетях и в школьных чатах мгновенно появлялись едкие сообщения: «А, ну понятно, это папа договорился». Эти комментарии, по словам певца, сильно ранили ребёнка и подрывали его уверенность в себе.
В конечном счёте девочку перевели на домашнее обучение. Таким образом родители хотели убрать источник постоянного стресса и оградить Нику от негативного внимания сверстников. Сейчас, как уточнил Жуков, дочь занимается по индивидуальному плану и чувствует себя гораздо спокойнее.
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