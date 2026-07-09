Фёдор Добронравов раскрыл главную проблему своей звёздной династии
Актёр Фёдор Добронравов признался, что стал реже видеться с детьми из-за съёмок
Актёр Фёдор Добронравов на презентации картины «На деревню дедушке 2» признался, что очень любит проводить праздничные дни вместе с детьми, однако в последнее время сделать это получается не всегда.
В беседе с «Газетой.Ru» Добронравов пояснил, что его наследники много работают на съёмочных площадках, поэтому общие семейные сборы случаются реже, чем в прежние годы.
«Конечно, много ценностей. Ну, какие традиции? Новый год встречаем вместе, дни рождения, в праздники собираемся, но в силу занятости детей, конечно. Они сейчас довольно много снимаются», — рассказал артист.Семья Фёдора Викторовича представляет собой известную актёрскую династию. Его сыновья Виктор и Иван, которых зрители знают по сериалу «Сваты», регулярно появляются в кино.
Кроме того, мастерство актрисы осваивает и старшая внучка артиста Варвара. Сам Добронравов подчеркнул, что никогда не оказывал давления на детей и не пытался навязать им свой профессиональный путь.