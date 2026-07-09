«Поехала крыша»: SHAMAN ответил на слухи о проблемах с психикой из-за видео

09 июля 2026, 16:15

Певец SHAMAN опроверг слухи о неадекватном поведении на концерте в Светлогорске

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выразил недовольство из-за повторного распространения в сети старого видео с его падением на сцене. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист пояснил, что за несколько часов до концерта в Светлогорске пользователи запустили фрагмент его выступления 2023 или 2024 года. В этом ролике он исполнял песню «Танцы на стёклах» босиком и прыгал на стекле в рамках театральной постановки.

«Чушню и белиберду хейтеры пишут, якобы это происходит здесь, в Светлогорске, и я сошёл с ума, и у меня якобы поехала крыша, и разгоняют сейчас это всё. Не верьте! Опровергаю! Всё со мной в порядке, я не сошёл с ума», — заявил Ярослав.