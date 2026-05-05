Ляйсан Утяшева нарушила информационную тишину в день рождения дочери
В семье Павла Воли и Ляйсан Утяшевой праздник: дочери Софии исполнилось 11 лет. Ко дню рождения Ляйсан нарушила информационную тишину и опубликовала в своём блоге свежие снимки.
Однако на новом фото поклонники не смогли рассмотреть черты лица именинницы. Супруги принципиально не показывают лица наследников, оберегая их личное пространство.
На редких фото дети предстают со спины, с лицами под смайликами или в неразличимом ракурсе. Исключение семья сделала лишь раз — на прошлый день рождения, когда Софии исполнилось 10 лет. Тогда Воля и Утяшева показали лицо дочери.
При этом старший сын Роберт (14 мая ему исполнится 13 лет) сам не хочет становиться публичной персоной и отказывается от фотосессий. Что касается именинницы Софии, то она, как выяснилось, растёт настоящим «ураганом»: родилась всего за 15 минут, обожает теннис и коллекционирует покемонов.
