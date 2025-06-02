Дмитрий Харатьян гордится сыном-режиссером, несмотря на другой путь

02 июня 2025, 15:13

Дмитрий Харатьян рассказал о работе над фильмом «Каруза» с сыном

Дмитрий Харатьян ( Фото Telegram: @DmitryKharatyan )

У известного актера Дмитрия Харатьяна есть повод для гордости: его младший сын Иван, выбравший путь режиссера, получил признание за свой дебютный полнометражный фильм «Каруза». Харатьян-старший не только сыграл в этой картине небольшую, но важную роль, но и оказал содействие в создании сценария.