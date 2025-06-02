Дмитрий Харатьян гордится сыном-режиссером, несмотря на другой путь
У известного актера Дмитрия Харатьяна есть повод для гордости: его младший сын Иван, выбравший путь режиссера, получил признание за свой дебютный полнометражный фильм «Каруза». Харатьян-старший не только сыграл в этой картине небольшую, но важную роль, но и оказал содействие в создании сценария.
Именно Дмитрий рассказал сыну историю, которая легла в основу фильма, а затем к проекту подключилась продюсерская компания. В результате получилась трогательная лента, в которой Харатьян сыграл взрослого героя, рассказывающего историю о собаке по кличке Каруза, которую он когда-то услышал в детстве.
Иван Харатьян, в отличие от своего отца, выбрал путь режиссера. Для Дмитрия совместная работа с сыном стала особенным опытом.
В интервью 7Дней.ru, Харатьян поделился деталями о своем участии в фильме, рассказав о символизме своей роли, и о том, как создавалась картина.
Читайте также: