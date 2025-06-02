«Я увидела боль в твоих глазах»: Боня поддержала Муцениеце, переживающую из-за сына

02 июня 2025, 15:04

Телеведущая Боня поддержала актрису Муцениеце в ситуации с сыном

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня позвонила Агате Муцениеце в рамках шоу «Злые языки»., чтобы поддержать в трудные времена. Актриса переживает из-за того, что ее сын Тимофей живет с отцом — Павлом Прилучным. Об этом пишет Starhit.





Виктория посвятила Агате теплые слова, а также предложила свою помощь в борьбе с эмоциями, несмотря на то что они не были знакомы.

«У тебя сейчас все хорошо? Я увидела столько боли в твоих глазах, мне захотелось тебе позвонить и сказать, что наши дети всегда будут нашими детьми», — сказала телеведущая. — Если ты хочешь поговорить, можешь записать мой телефон, хоть мы с тобой и не знакомы. Камнями кидать в наш адрес могут все, а вот поддержать или сказать что-то доброе — не все».

«Да, все супер, все хорошо. В целом с ребенком мы общаемся, все нормально. Спасибо большое, неожиданно. Слова поддержки всегда помогают», — заверила она.