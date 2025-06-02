«Я увидела боль в твоих глазах»: Боня поддержала Муцениеце, переживающую из-за сына
Телеведущая Боня поддержала актрису Муцениеце в ситуации с сыном
Виктория Боня позвонила Агате Муцениеце в рамках шоу «Злые языки»., чтобы поддержать в трудные времена. Актриса переживает из-за того, что ее сын Тимофей живет с отцом — Павлом Прилучным. Об этом пишет Starhit.
Виктория посвятила Агате теплые слова, а также предложила свою помощь в борьбе с эмоциями, несмотря на то что они не были знакомы.
«У тебя сейчас все хорошо? Я увидела столько боли в твоих глазах, мне захотелось тебе позвонить и сказать, что наши дети всегда будут нашими детьми», — сказала телеведущая. — Если ты хочешь поговорить, можешь записать мой телефон, хоть мы с тобой и не знакомы. Камнями кидать в наш адрес могут все, а вот поддержать или сказать что-то доброе — не все».Неожиданный звонок приятно удивил актрису. Она ответила на все вопросы и поблагодарила за поддержку.
«Да, все супер, все хорошо. В целом с ребенком мы общаемся, все нормально. Спасибо большое, неожиданно. Слова поддержки всегда помогают», — заверила она.Напомним, ранее сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей заявил о желании провести лето с мамой. При этом речь не шла о постоянном проживании в течение лета, а о совместном отдыхе с мальчиком.
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